Hospitais da Guarda e Castelo Branco em gestão corrente

Desde dezembro que os conselhos de administração das unidades locais de saúde (ULS) da Guarda e Castelo Branco cessaram as respetivas comissões de serviço sem que a tutela tenha procedido à sua recondução ou substituição.

As duas unidades servem uma população global de 244 mil utentes. Facto que já mereceu um comunicado da Ordem dos Médicos do Centro, em que apela à ministra o fim "deste inexplicável atraso de dez meses para fazer as nomeações". "Exige-se liderança das unidades de saúde quando os novos casos de covid-19 estão em franca progressão na Região Centro", diz Carlos Cortes.

Vieira Pires completou 70 anos em março e saiu da liderança da ULS de Castelo Branco, mas a colega Isabel Coelho mantém-se no lugar à espera que a ministra da Saúde cumpra o que disse em junho. No dia em que foi pública a demissão em bloco da Comissão Covid na Guarda, Marta Temido disse que a Administração da ULS da Guarda seria substituída a curto prazo. Quatro meses depois a mudança ainda não aconteceu. O gabinete de Marta Temido limita-se a dizer que as "nomeações estão em curso de acordo com a lei".