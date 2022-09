Hospitais de Abrantes e Barreiro com constrangimentos

Inês Schreck Hoje às 17:36 Facebook

A urgência de obstetrícia e o bloco de partos do Hospital de Abrantes encerraram esta manhã de domingo e só reabrem amanhã às 9 horas. No Hospital do Barreiro, o bloco de partos está com funcionamento condicionado hoje e segunda-feira.

Passado o período de férias de verão, continua a haver constrangimentos em alguns serviços de urgência e blocos de partos do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com informação disponível no Portal do SNS, o Hospital de Abrantes tem o serviço de urgência de Ginecologia e Obstetrícia e o bloco de partos fechados desde as 9 horas desta manhã de domingo. A reabertura está prevista para amanhã às 9 horas.

No Hospital do Barreiro, o Bloco de Partos também fechou esta manhã de domingo e deve reabrir esta noite às 21 horas. A unidade volta a encerrar amanhã às 9 horas e reabre às 21 horas para o turno da noite.

O motor de busca, criado em meados de julho, para as mulheres e grávidas consultarem os horários de funcionamento dos serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia e dos blocos de parto tem registado alguns problemas. Esta tarde de domingo, não é possível consultar informação sobre as unidades que dão resposta à população dos distritos de Braga e de Vila Real.