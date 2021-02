Hospitais do Centro com mais internados em enfermaria cedem camas UCI a Lisboa

JN/Agências Hoje às 15:30 Facebook

O número de doentes com covid-19 internados nos hospitais da região Centro voltou a subir no sábado, de acordo com o relatório deste domingo da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

O ponto da situação relativo ao dia 6 de fevereiro, divulgado este domingo, indica mais 12 internados com covid-19 nas unidades hospitalares do Centro, subindo para um total de 1355.

Contudo, o recuo do número de internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de 155 para 149, permitiu à ARSC disponibilizar cinco camas UCI à ARS Lisboa e Vale do Tejo.

No sábado, o aumento de doentes covid-19 nos hospitais do Centro registou-se nas enfermarias, subindo de 1188 para 1206.

As taxas de ocupação nas enfermarias covid e UCI Covid nos hospitais da região, às 23.59 horas de sábado, eram de 88% e 83%, respetivamente.

De acordo com a ARSC, houve 46 altas de enfermarias covid, 86 admissões hospitalares e 30 óbitos em meio hospitalar.

Internados no setor social, privado, militar e estruturas de apoio de retaguarda estão 83 doentes covid e 99 doentes não covid.