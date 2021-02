Hospitais do Centro com menos de 700 internados em enfermarias

JN/Agências Hoje às 15:34 Facebook

Os hospitais da região Centro registam uma nova redução de doentes internados em enfermarias covid-19, sendo já menos de 700, de acordo com o relatório da Administração Regional de Saúde do Centro.

O boletim diário daquele organismo refere que às 23.59 horas de quinta-feira estavam internadas 693 pessoas em enfermaria, menos 50 do que na quarta-feira, e 132 em unidades de cuidados intensivos, mais três.

As taxas de ocupação nas enfermarias covid-19 e unidades de cuidados intensivos situam-se nos 61% e 74%, respetivamente.

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) revela ainda que na quinta-feira foram emitidas 83 altas médicas em enfermaria e três em unidades de cuidados intensivos, tendo-se registado nove óbitos em meio hospitalar, menos cinco do que na quarta-feira.

No setor social, privado, militar e estruturas de Apoio de Retaguarda encontram-se internados 44 doentes com covid-19, mais um do que na quarta-feira, em 100 camas ativas.