S. João foi o hospital que mais operou em todo o país, seguido de Braga. Em novembro, atividade do SNS já ultrapassava a de anos anteriores.

Num ano fortemente marcado pela pandemia, vários hospitais do Norte bateram recordes de cirurgias em 2021. Aproveitaram os incentivos financeiros para recuperar a atividade em atraso, fora das horas de trabalho, reorganizaram os tempos dos blocos operatórios e alguns arrendaram espaços em unidades privadas e sociais para melhorar a resposta e reduzir os tempos de espera. Braga, São João, Santo António e Gaia mostraram que é possível fazer mais e melhor mesmo em tempos de crise.

A nível nacional, a atividade cirúrgica realizada até novembro (últimos números disponíveis no Portal do SNS) estava acima do período homólogo de 2019, que já tinha sido o melhor ano de sempre. A Administração Central do Sistema de Saúde não cedeu, em tempo útil, dados relativos a 2021, mas tudo indica que os resultados nacionais sejam próximos ou melhores até que os da pré-pandemia.