Hospitais fiéis às máscaras apesar de uso ser opcional

Utilização obrigatória caiu no dia 18 de abril, mas muitos serviços optaram por jogar pelo seguro, recomendando a proteção em determinadas circunstâncias.

Se entrar num hospital e constatar que a maioria das pessoas ainda usa máscara de proteção facial, não estranhe. A obrigatoriedade universal caiu, mas a jogar pelo seguro, vários hospitais do país mantiveram a recomendação do uso de máscara para profissionais, utentes e acompanhantes. As medidas adotadas diferem entre hospitais, dentro dos serviços e consoante os doentes. E entre estes, há muitos que preferem proteger-se e usam-na mesmo sem ninguém pedir. Em caso de doença covid-19, suspeita ou confirmada, ou sintomas de infeção respiratória aguda é que não há dúvidas: é mesmo para usar.

As máscaras deixaram de ser obrigatórias nas áreas não clínicas dos serviços de saúde, mas nas áreas clínicas o Governo deu autonomia aos estabelecimentos para adotarem ou não esta proteção que durante a pandemia fez parte do dia a dia dos portugueses.