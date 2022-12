Hospitais já atenderam mais um milhão de urgências do que em 2021

Inês Schreck Hoje às 07:00, atualizado às 07:32 Facebook

De janeiro a novembro deste ano foram registados 5,7 milhões de episódios. Mais de 40% são doentes não urgentes. O mês passado foi crítico, mas a procura abrandou em dezembro.

É um mau indicador de saúde e de organização do sistema, mas está a crescer. De janeiro a novembro deste ano, os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) já atenderam quase mais um milhão de episódios de urgência do que no mesmo período de 2021. A antecipação da época dos vírus respiratórios fez disparar a procura das urgências gerais e pediátricas e, em novembro, atingiram-se recordes. Este mês, a afluência acalmou, o que poderá estar relacionado com o alargamento dos horários dos centros de saúde.