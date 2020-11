Hospitais já testam covid e gripe ao mesmo tempo

Inês Schreck Hoje às 08:52 Facebook

No S. João, doentes com sintomas respiratórios fazem o "multiplex" antes de serem internados. Gaia está a comprar e conta fazer até 480/dia.

Já há hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a testar doentes para a covid-19 e outros vírus respiratórios, como o da gripe, em simultâneo. Com a mesma zaragatoa, os médicos tiram mais do que uma dúvida. Ganha-se tempo e os resultados ajudam na tomada de decisões quando o doente vai ser internado. No Hospital de S. João, os "multiplex" já são uma realidade. No Centro Hospitalar de Gaia/Espinho estão a ser adquiridos e o objetivo é que este novo "formato" passe a representar 35% a 40% dos testes diários à covid-19. Também no privado, a procura destes testes está a crescer.

"Neste momento, no Serviço de Urgência já estamos a fazer [os "multiplex"] aos doentes respiratórios que vão ser internados", referiu, ao JN, Tiago Guimarães, diretor do Serviço de Patologia Clínica do S. João. Apesar da atividade gripal ainda ser esporádica, basta arrefecer ou chover mais para aumentarem os doentes na Urgência com problemas respiratórios. A ideia é quando surgir a coincidência de vírus, com sintomas muito parecidos, "poder discriminar o SARS-CoV-2 de outros vírus como o Influenza A e B ou o Vírus Sincicial Respiratório nas crianças pequenas", acrescentou.