Hospitais mantêm regras apertadas para visitas a doentes

As restrições a visitas a utentes internados nos hospitais mantêm-se, de um modo geral, apertadas, ainda por causa da pandemia. A maioria continua a fazer agendamento e a limitá-las a 30 minutos.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) mantém em vigor a orientação 038/2020, referente a acompanhantes e visitas nas unidades hospitalares, atualizada em maio, altura em que o acesso de visitantes deixou de estar dependente da apresentação do certificado digital, teste ou outro comprovativo de resultado negativo para o vírus SARS-CoV-2. Mas continua a ser recomendado o cumprimento de medidas de prevenção e controlo da infeção.

Maria Sousa viu-se impedida de visitar o pai no hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo, quando este foi internado com uma reação alérgica grave em julho. O homem de 77 anos deu entrada no hospital, auxiliado por um neto, que acabou por ficar como único acompanhante autorizado a visitas, ainda assim sob marcação e limitadas a 15 minutos. A filha indignou-se.