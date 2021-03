Hospitais operam ao fim de semana para recuperar atrasos da covid

Marisa Silva Hoje às 07:27 Facebook

Com menos novos casos, enfermarias retomam funções e horários são alargados para a atividade não urgente.

O aliviar da pandemia já está a permitir a alguns hospitais retomar, de forma faseada, a atividade assistencial não urgente e há quem recorra aos fins de semana para "rentabilizar meios" e dar resposta às doenças não covid. É o caso do Centro Hospitalar Universitário de S. João, no Porto, que tem estado a operar de forma programada durante os sete dias da semana. Os feriados estão incluídos na jornada laboral. Em Braga, há ainda cirurgias e consultas depois das 20 horas nos dias úteis. Gaia e Coimbra também admitem alargar horários de trabalho para recuperar a atividade em atraso. O cenário é idêntico no sul.

Por todo o país, ainda que de forma tímida, com a diminuição do número de doentes internados por covid, as enfermarias começam a regressar às suas funções originais. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (que congrega os hospitais de São José e Curry Cabral, entre outros) está "em fase de reversão de serviços afetos à covid" e vai focar a retoma nas áreas da neurocirurgia, ortopedia e algumas subespecialidades de cirurgia geral, uma vez que a atividade prioritária e oncológica foi garantida durante o período crítico da pandemia.