Hospitais pedem mais recursos humanos para tratar Covid-19

O Hospital S. João, o Centro Hospitalar Lisboa Central (São José) e a ULS do Litoral Alentejano pediram ao Governo mais meios humanos para lidar com o eventual agravamento da situação da infeção por Covid-19- A revelação foi feita esta terça-feira à tarde no Parlamento pela ministra da Saúde, onde está a ser ouvida.

A ministra Marta Temido revelou aos deputados da Comissão de Saúde que a abertura do novo serviços de urgência da ULS do Litoral Alentejano vai ser antecipada para lidar com esta situação, mas não concretizou qual o reforço de meios humanos que foi pedido pelas administrações hospitalares.

A Ministra da Saúde revelou ainda que será publicado um despacho para autorizar a aquisição imediata de medicamentos, dispositivos médicos e equipamento de proteção individual, num reforço de 20% de stock face ao consumo real estimado para este ano.

Marta Temido revelou ainda que a Linha SNS24 já foi reforçada com 100 enfermeiros, tal como o JN adiantou na edição de sábado, e o secretário de Estado da Saúde, António Sales, garantiu que "logo que seja necessário serão ativados corpos de bombeiros" mas que este "é um processo dinâmico, flexível e proporcional".