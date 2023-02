Hospitais privados trabalham menos para o SNS: cirurgias Sigic caíram 35%

No ano passado, os hospitais privados fizeram mais consultas, mais cirurgias, atenderam mais pessoas nas urgências. Bateram recordes de procura e de atividade, mas o setor está cada vez mais distante do Estado. Há apenas uma parceria público-privada que resiste e as cirurgias Sigic caíram 35% nos últimos dois anos.

O balanço da atividade dos hospitais privados foi feito, esta tarde de quarta-feira, por Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP).

Os 129 hospitais privados que existem no país realizaram mais de oito milhões de consultas externas (mais 7,8% face a 2021), mais de 1,3 milhões de episódios de urgência (mais 37%) e cerca de 235 mil cirurgias (mais 6,9%).