Hospitais privados vão impor aumentos nos seguros de saúde

Os beneficiários dos seguros de saúde deverão sentir um aumento no preço das apólices no próximo ano.

Os custos com a Saúde, desde as matérias-primas aos recursos humanos, dispararam nos últimos meses e os hospitais privados estão a pressionar as seguradoras a pagarem mais pelos atos praticados. Tudo o que envolve internamento poderá sofrer um aumento mais expressivo.

Nos últimos dias têm decorrido reuniões entre alguns dos maiores hospitais privados e as seguradoras para preparar o ano de 2022 e o tema do aumento dos custos com a Saúde tem estado em destaque.