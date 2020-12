Hospitais públicos já fizeram centenas de cirurgias nos privados

Hoje às 08:18 Facebook

Amadora-Sintra já realizou 395 cirurgias no privado. Santa Maria e Pulido Valente iniciaram programa na quarta-feira. Objetivo é diminuir a espera nos casos menos graves.

Os cirurgiões do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) operaram, desde outubro, 395 doentes num hospital privado para combater as listas de espera. O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) - que engloba os hospitais Santa Maria e Pulido Valente - também começou na quarta-feira a operar nesta modalidade.

Em declarações ao JN, fonte do Fernando Fonseca adiantou que as 395 cirurgias correspondem a 62,5% das 625 contratadas. As operações, feitas pelos médicos do SNS em equipa com outros profissionais do privado, pertencem às especialidades de otorrino e cirurgia geral e são realizadas em regime de ambulatório.