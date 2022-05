Hospitais reabrem camas para doentes covid

Joana Amorim Hoje às 07:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Com urgências e enfermarias pressionadas, serviços hospitalares reorganiza-se para dar resposta ao aumento da procura. País com mais de 30 mil novas infeções diárias.

Serviços de urgência em máximos, enfermarias dedicadas a doentes covid cheias, profissionais de saúde infetados. No pico de produção para recuperar atividade, os hospitais reorganizam-se para dar resposta ao aumento da procura. Pede-se o regresso da gratuitidade de testes nas farmácias e o reforço da linha SNS24. Anteontem, registaram-se 30 274 casos e 27 óbitos. A taxa de positividade ronda os 47%.

Nos próximos dias, o Hospital de S. João, no Porto, decide se interrompe em 20% a atividade programada. O centro hospitalar alargou uma enfermaria para acomodar os 80 internados com covid e aumentou a área de atendimento das Urgências, onde continuam a chegar doentes referenciados não urgentes. Profissionais de saúde infetados com SARS-CoV-2 contam-se 200. Na mesma cidade, o Hospital de Santo António abriu uma nova unidade, tendo nove vagas em enfermaria covid e uma na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). Ontem, tinham 10 doentes em UCI, 71 em enfermaria e cerca de 50 profissionais infetados.