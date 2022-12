Hospitais recorrem a médicos de família para falsas urgências

Inês Schreck Hoje às 08:03 Facebook

Especialistas de Medicina Geral e Familiar dão resposta a doentes de menor gravidade que deviam ser atendidos nos centros de saúde.

Alguns dos principais hospitais do país contratam médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar para ajudarem a atender doentes de menor gravidade nas urgências, que podiam e deviam ser atendidos nos centros de saúde. Só o Hospital de S. João, no Porto, tem 14 médicos de família na urgência, 12 deles em regime de prestação de serviços. É o resultado de "uma desorganização do sistema", admite Paulo Santos, presidente do colégio da especialidade da Ordem dos Médicos.

Com mais de 1,4 milhões de utentes sem médico de família e as urgências a deitar por fora, em especial em Lisboa e Vale do Tejo, o recurso a estes especialistas tem sido uma opção para dar resposta aos milhares de casos não urgentes que chegam todos os dias aos hospitais. Como a "manta é curta", tapa-se de um lado e destapa-se do outro.