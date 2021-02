Hospitais recusam contratar médicos estrangeiros

Zulay Costa Hoje às 07:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Administradores hospitalares têm "necessidade" de médicos para áreas específicas, mas só contratam profissionais certificados. Medida do Governo afastada por unidades.

Os hospitais não tencionam contratar médicos estrangeiros que ainda não têm os cursos completamente reconhecidos, uma possibilidade criada, este mês, pelo Governo. Em causa poderá estar a preocupação com o reconhecimento da qualidade.

Para tentar reforçar os meios humanos no combate à covid, o Governo permite a contratação, por um ano, de médicos com curso tirado no estrangeiro que ainda não têm o processo de reconhecimento completo. Mas a medida não tem recetividade junto dos hospitais.