Hospitais só pagarão tratamento inovador para o cancro mediante resultados

Os programas que permitiram tratar doentes oncológicos com células CAR-T financiados pela indústria farmacêutica terminaram e a partir de agora serão os hospitais a suportar os custos.

Mas o pagamento "vai ficar condicionado a resultados de vida real", ou seja, às melhorias observadas nos doentes, adiantou ao JN o Infarmed.

A Autoridade Nacional do Medicamento está a concluir a negociação para comparticipação destas terapêuticas, aplicadas pela primeira vez em maio do ano passado no IPO do Porto, e que custam cerca de 350 mil euros. Paralelamente, está a trabalhar com o Registo Oncológico Nacional "na monitorização da efetividade destas terapêuticas", considerando que esta é "uma ferramenta essencial" para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde.