Hospitais vão ganhar mais para apostarem em psicólogos e nutricionistas

As consultas de nutrição e de psicologia realizadas nos hospitais vão ser valorizadas financeiramente nos contratos-programa que estão a ser negociados para 2024 entre as instituições e a direção-executiva do SNS. A ideia é incentivar os hospitais a apostarem nestas áreas, contratando mais profissionais e, assim, melhorar o acesso dos utentes às consultas, cujos tempos de espera são em muitos casos "impraticáveis".

Atualmente, só as consultas médicas são valorizadas nos contratos-programa. O hospital recebe um incentivo pela sua realização para estimular o aumento da produção. O que se pretende é alargar o conceito às consultas de psicologia e de nutrição para encorajar as administrações a apostarem nestas áreas, que podem ajudar o SNS a prevenir a doença e a poupar dinheiro em medicamentos, explicou Fernando Araújo, diretor-executivo do SNS.

Outro passo para melhorar o acesso dos utentes foi dado ontem com a definição das linhas orientadoras para a construção dos serviços de nutrição e psicologia nas 12 unidades locais de saúde (ULS), que estão a ser implementadas.