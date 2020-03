Mulheres suspeitas de infeção por Covid-19 fogem do hospital

Nelson Morais Hoje às 22:17 Facebook

Duas mulheres, de 36 e 62 anos, abandonaram os Hospitais da Universidade de Coimbra, na sexta-feira à tarde, depois de ali terem entrado por suspeitas de infeção com o novo coronavírus.

A PSP foi alertada para esse facto, mas ainda não terá localizado as mulheres, mãe e filha.

"As utentes encontravam-se na sala de isolamento do serviço de urgência devido a suspeita de Covid-19 e ausentaram-se desta instituição hospitalar cerca das 17:20 horas, utilizando a chave de segurança da porta sem autorização para abandonar e com a enfermeira a dizer para não o fazerem", lê-se num fax enviado pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra à PSP desta cidade.