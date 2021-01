Hospital Amadora-Sintra deslocaliza enfermaria para o Hospital da Luz

Inês Schreck Hoje às 14:07 Facebook

O Hospital Fernando da Fonseca (Amadora- Sintra), que na noite de terça-feira foi obrigado a transferir dezenas de doentes devido a constrangimentos no fluxo de oxigénio, está a montar uma enfermaria no Hospital da Luz, em Lisboa.

Embora não tenha havido mais oscilações no fluxo de oxigénio, o hospital mantém a necessidade de transferir doentes.

Durante a noite de ontem foram reencaminhados 43 doentes para outras unidades e esta manhã foi necessário transferir mais 32 doentes, dos quais 19 para o Hospital da Luz, nove para o Hospital das Forças Armadas e quatro para o hospital de campanha de Portimão.

A informação foi prestada por Rui Santos, enfermeiro- diretor do Hospital Fernando da Fonseca, o mais sobrecarregado da região de Lisboa e Vale do Tejo com um total de 331 doentes covid-19.

Os 19 doentes transferidos para o Hospital da Luz, gerido pelo grupo privado Luz Saúde, levam atrás os recursos humanos do Amadora- Sintra, num total de 20 enfermeiros, 10 auxiliares e três médicos. "É uma intervenção histórica", classificou Rui Santos.

Na prática, há uma deslocalização da enfermaria do Amadora- Sintra para a estrutura privada, de forma a diminuir a sobrecarga sobre a rede de oxigénio.

Dos doentes a transferir, três estão com ventilação não- invasiva e os restantes 16 encontram-se estáveis, adiantou ao JN fonte hospitalar.

A mesma fonte garantiu que o Hospital Fernando da Fonseca continua a receber doentes na urgência, ao contrário do que afirmou o presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, e teme que, ao final do dia, sejam tantos quantos eram ontem à noite. Em declarações à TSF, Luís Pisco disse que a unidade só estará em condições de receber doentes no final da semana.

Desde a noite de ontem que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM tem indicações para não transferir doentes para o Amadora- Sintra.