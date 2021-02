Hospital de Beja recebeu doente covid-19 de Lisboa e Vale do Tejo

Teixeira Correia Hoje às 01:57 Facebook

O Hospital José Joaquim Fernandes (HJJF), em Beja, recebeu um doente infetado com covid-19 procedente de um hospital da região de Lisboa e Vale do Tejo.

A transferência ocorreu durante esta semana, não tendo a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) concretizado se o doente foi internado na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do hospital bejense. Fonte da ULSBA referiu que "sempre que há disponibilidade e surjam pedidos, estamos abertos a receber doentes de outras unidades".

O Hospital de Beja tem oito camas na UCI, que tem registado sempre uma ocupação de 100%. Face à gravidade de alguns doentes, quando ocorre algum óbito, transita para UCI o internado mais grave da Enfermaria Covid, que funciona no 3º piso daquele hospital.

De acordo com o relatório da ULSBA correspondente às 24 horas de quinta-feira, há oito doentes em UCI e 63 na Enfermaria Covid. "O Hospital de Beja tem 71 camas em enfermaria e estamos com uma taxa de 88,73% de ocupação". Em relação "às 36 camas previstas na última fase do Plano de Contingência da instituição a ocupação é de mais 75%".

Além dos internamentos, o relatório da ULSBA revela que nos 13 concelhos do distrito de Beja, exceção de Odemira, há 1845 casos ativos, de um total de 5.778, tendo nas últimas 24 horas ocorrido o registo de 76 novos infetados, além de 2.898 pessoas em vigilância ativa na sua residência.

O número de vítimas mortais por covid-19 é de 189, sendo que no concelho de Beja há o registo de 51 mortos, 28 em Mértola, 27 em Moura, 24 em Serpa e 20 em Cuba, a esmagadora maioria em surtos em lares.