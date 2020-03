Hospital de campanha vai ser montado na urgência de Santa Maria

JN Hoje às 21:27 Facebook

A Cruz Vermelha Portuguesa vai instalar, junto à urgência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, um hospital de campanha para receber eventuais casos suspeitos de infeção pelo Covid-19, "por uma questão de segurança".

A medida faz parte do plano de contingência do hospital que está a ser elaborado neste momento e que será apresentado na próxima semana. "Esta foi uma das necessidades identificadas", disse ao JN fonte oficial do hospital, revelando que estão a ser feitos estudos técnicos para definir qual será a localização mais adequada de modo a assegurar circuitos próprios no acesso à urgência e sem contacto com outros doentes.

A tenda de campanha, a fornecer pela Cruz Vermelha, será "uma solução rápida" para responder, numa primeira fase e a curto prazo, a uma eventual necessidade. Mas, no futuro, o hospital pode mesmo optar por criar "uma solução mais permanente". A ideia é que doentes que, ao contrário do que é recomendado, possam dirigir-se diretamente ao hospital com sintomas de infeção respiratória possam ser recebidos e triados por médicos e enfermeiros nesse espaço, sem risco de contagiar outros doentes.