Hospital de Cascais retomou atividade não urgente

O Hospital de Cascais já iniciou a retoma faseada da atividade programada suspensa na última vaga da pandemia, estando a registar uma redução do número de doentes internados com covid-19.

No âmbito da resposta a doentes infetados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, o Hospital de Cascais, no distrito de Lisboa, contabiliza esta sexta-feira um total de 62 internados, dos quais 13 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

Com a capacidade de 204 camas para doentes covid-19, das quais 18 em UCI, o número máximo de internados no Hospital de Cascais foi registado em 29 de janeiro, com 124 internados. Nesse dia, a UCI esteve com a ocupação máxima.

Desde o início da pandemia de covid-19, o hospital verificou 3119 casos positivos de covid-19, dos quais 1269 tiveram internados, número que inclui os internamentos em curso.

Relativamente à restante atividade, em resposta à agência Lusa fonte hospitalar indicou que "o Hospital de Cascais já iniciou o processo faseado de retoma da atividade".

Segundo a fonte, a retoma faseada começou na semana passada, o que inclui consultas e cirurgias não urgentes que foram suspensas em consequência da terceira vaga da pandemia.

Durante esta última vaga de covid-19, o hospital "manteve, em termos cirúrgicos, a atividade urgente e prioritária", reforçou a mesma fonte.

"Foi aplicado o plano de contingência no seu nível máximo, com 70% das camas médico-cirúrgicas dedicadas a doentes covid-19", informou o Hospital de Cascais, revelando que a UCI cresceu 316%.

Quanto à transferência de doentes infetados pelo novo coronavírus, o hospital adiantou que recebeu e enviou doentes "apenas na UCI", em gestão com a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo e com a Comissão Nacional de Gestão de Camas.