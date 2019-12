Hospital de Coimbra aponta para número adequado de médicos nas Urgências

João Pedro Campos Hoje às 10:32 Facebook

A Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) entende ter o número adequado de médicos de Medicina Interna no serviço de Urgência, e que este se enquadra nas recomendações do Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos. Admite, no entanto, haver uma escala que não está preenchida todos os dias, mas assume estar a fazer todos os esforços para o colmatar

Em comunicado enviado às redações, a Administração do CHUC assegura que, "no conjunto das duas unidades do serviço (Hospitais da Universidade e Hospital Geral), no período de maior afluência (diurnos) estão previstos seis especialistas, para um total indicativo médio de 568 doentes/dia, o que é o determinado pelo parecer do Colégio da Especialidade de Medicina Interna da Ordem dos Médicos".

Aponta ainda que o que está em causa é ter sido apresentada uma escala em que um dos lugares da escala-tipo, diurnos, não está preenchido em alguns dias. "O Conselho de Administração mandou rever a elaboração da escala, no sentido do seu preenchimento. Serão feitos todos os esforços para completar esta escala, como aconteceu em outras especialidades e em outros períodos na mesma escala", lê-se no comunicado, admitindo porém que se anteveem dificuldades, "considerando a competição de outros hospitais públicos e privados, com escalas paralelas da especialidade".

O Hospital acaba o comunicado a afirmar que, no CHUC, foram contratados 10 novos internistas em 2018/2019, admitidos em todos os concursos abertos. "Os vários Conselhos de Administração têm vindo a aumentar o número de especialistas de Medicina Interna no serviço de Urgência, sendo que a composição atual prevista não é inferior à dos anos anteriores", lê-se.

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos denunciou, na quarta-feira, que um grupo de 20 profissionais de Medicina Interna havia entregue uma declaração a escusar-se a responsabilidades, devido à escassez de profissionais deste serviço nas Urgências do CHUC.

A Administração confirma a entrega dessa declaração, ao mesmo tempo que "reconhece o papel relevante e o elevado profissionalismo da equipa de Medicina Interna no serviço de Urgência de adultos do CHUC, e a forte pressão a que está sujeita".