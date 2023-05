Hospital de Loures quer avançar com hospitalização domiciliária

Marisa Silva Hoje às 13:55 Facebook

A presidente do Conselho de Administração do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, garante que a unidade de saúde quer avançar com um projeto de hospitalização domiciliária, nomeadamente junto dos lares de idosos que "enviam mais doentes ao serviço de Urgência", dando-lhes "apoio de proximidade e facilidade de contacto". Rosário Sepúlveda considera, ainda, que o fecho do serviço de Urgência de pediatria durante a noite "não faz imensa perturbação população". A responsável afirma que o atual número de atendimentos "tem sido praticamente semelhante" ao registado antes do encerramento noturno da urgência. Rosário Sepúlveda revelou, ainda, que os 11 chefes da equipa do serviço de Urgência Geral, que se demitiram em março, "mantêm-se no hospital e a trabalhar".

De acordo com Rosário Sepúlveda, antes da Urgência de Pediatria encerrar durante a noite, "os atendimentos eram não urgentes". "A urgência pediátrica tem muitos atendimentos que, de acordo com a triagem de Manchester, são verdes. Teoricamente, são meninos que não tinham de ir ao hospital. Não são as verdadeiras urgências", explicou aos deputados da Comissão de Saúde, revelando que, "estando abertos as 12 horas durante o dia, os números de atendimentos têm sido praticamente semelhante ao que era antes do encerramento do período noturno".

Já no fim de semana, altura em que o serviço também está encerrado, os "utentes têm recorrido, essencialmente, ao Santa Maria". Rosário Sepúlveda estima que sejam entre "50 ou 60" atendimentos por fim de semana.

"As contas têm de ser feitas porque os recursos são escassos. Em termos de gestão, diria que a decisão de encerramento da urgência pediátrica à noite não faz imensa perturbação à população que, de alguma forma, ajustou a procura ao período de abertura da mesma", afirmou.

No que toca à Urgência de Ginecologia e Obstetrícia, Rosário Sepúlveda garantiu que os constrangimentos outrora verificados já estão ultrapassados, devido à implementação do plano "Nascer em Segurança".

Já sobre os tempos de espera na Urgência Geral, a presidente do Conselho de Administração alertou que a unidade de saúde precisa "de ajuda à porta de entrada do hospital", ou seja, "uma maior resposta dos cuidados de saúde primários". Neste âmbito, revelou, o hospital avançou com um projeto de saúde mental na comunidade, de forma a criar "criar respostas alternativas e não condicionar o peso da urgência e do internamento".

"O hospital deveria ser para doentes agudos, essencialmente. A população que o hospital de Loures serve tem outra fragilidade, que tem a ver com as respostas ao nível dos cuidados de saúde primários. Não havendo respostas e, havendo algum peso considerável da população que não tem acesso a cuidados de saúde primários, há um recurso, normal mas não desejável, ao serviço de urgência", referiu.

A responsável deu, ainda, nota de que são necessárias "respostas sociais e da rede nacional de cuidados continuados". "A área de abrangência que temos tem muitas casas de apoio a idosos. Não havendo médicos 24 horas, qualquer desequilíbrio, enviam os utentes para as urgências", relatou a responsável, dando conta de que o hospital quer avançar com a hospitalização domiciliária, nomeadamente junto dos "lares que enviam mais doentes ao serviço de urgência".

"O nosso próximo projeto a implementar é a hospitalização domiciliária", disse.

Chefes de equipa "mantêm-se a trabalhar"

A presidente do Conselho de Administração do Hospital Beatriz Ângelo garantiu, também, que os 11 chefes da equipa do serviço de Urgência Geral, que apresentaram a sua demissão em março, "mantêm-se no hospital e a trabalhar".

Questionada sobre a falta de recursos humanos, Rosário Sepúlveda explicou que "os principais constrangimentos são essencialmente relacionados com uma possível adesão aos contratos coletivos de trabalho". "Temos uma fragilidade menos concorrencial em relação a outros hospitais do setor público porque temos de manter os contratos individuais de trabalho de 40 horas semanais, mas a remuneração que podemos oferecer aos profissionais é a remuneração da Função Pública, que se corresponde a 35 horas de trabalho semanal. Este tem sido um fator de procura por outros hospitais dos próprios profissionais dentro do SNS porque têm opção pelo mesmo valor para poderem trabalhar por menos horas semanais", explicou a responsável, garantindo que está a ser feito um "trabalho conjunto", tanto o ministério da Saúde como o ministério das Finanças, "no sentido de conseguir essa concretização".