Hospital de S. João com novo enfermeiro diretor

O novo enfermeiro diretor do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de S. João será Paulo Emílio Mota, que ocupa desde 2015 o cargo de enfermeiro-chefe do Serviço de Urgência de adultos daquele hospital.

É mais uma mudança no Conselho de Administração do Hospital de S. João que, como o Jornal de Notícias já avançou, vai ser presidido por Maria João Baptista. A atual diretora clínica vai ocupar o cargo de Fernando Araújo, que assume funções como diretor executivo do SNS no dia 2 de novembro. O lugar de diretor clínico será ocupado por Roberto Roncon, intensivista e responsável pelo centro de referência ECMO do hospital.

Paulo Emílio Mota, 54 anos, licenciado em Enfermagem, tem uma especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica e uma pós-graduação em Gestão dos Serviços de Saúde. No currículo conta ainda uma competência acrescida em Gestão pela Ordem dos Enfermeiros.

O enfermeiro vai substituir no cargo Filomena Cardoso.

Ao longo do percurso profissional, Paulo Emílio Mota coordenou várias equipas e participou em projetos de âmbito nacional e regional.



Em 2011, foi nomeado pelo Ministério da Saúde membro da Comissão de Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e Urgência.



Em 2009, fez parte da Comissão Regional do Doente Crítico da Administração Regional de Saúde do Norte.



Esteve também envolvido em projetos de melhoria contínua de qualidade ou grupos de trabalho, nomeadamente o SNS+Proximidade e Gestão de Risco.