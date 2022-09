Hospital de S. João finta regras nas escalas de obstetrícia

Mapa deste mês não cumpre mínimos definidos pela Ordem dos Médicos. Em causa está recurso a internos com pouca formação. Bastonário já questionou direção clínica.

O Hospital de S. João, no Porto, está a recorrer a médicos internos com formação insuficiente para completar as escalas do serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia, violando as regras definidas pelo colégio daquela especialidade da Ordem dos Médicos. Este mês, o mapa tem mais de 20 irregularidades, denunciou Sindicato Independente dos Médicos (SIM). O bastonário Miguel Guimarães reconhece que a situação "é grave", porque reduz a qualidade e a segurança clínica e já pediu esclarecimentos à direção clínica e à diretora do serviço de Obstetrícia. Ao JN, o hospital garante que está a contratar mais obstetras e a avaliar o papel dos internos com a Ordem.

Com 1500 a 2500 partos anuais, o S. João é um hospital de apoio perinatal diferenciado. Como tal, segundo as regras definidas pelo Colégio de Ginecologia/Obstetrícia da Ordem dos Médicos, a escala da urgência tem de ter um mínimo de quatro especialistas em presença física. Sendo que o quarto especialista pode ser substituído por um interno da especialidade do 2.º ao 6.º ano e o terceiro pode ser substituído, a título excecional, por um interno do 5.º ou 6.º ano.