Hospital de Santo António é o que mais investe em investigação

Centro Hospitalar Universitário do Porto, Lisboa Central e São João são as instituições hospitalares com mais despesa em I&D. Medicina Clínica é a área com maior alocação de fundos.

Tal como em anos anteriores, o Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP), onde está integrado o Hospital de Santo António, foi a instituição hospitalar que mais dinheiro despendeu em Investigação & Desenvolvimento (I&D) em 2018: nove milhões de euros. De acordo com os mais recentes dados publicados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), a despesa total de 20 instituições hospitalares, entre públicas e privadas, rondou os 55 milhões de euros naquele ano.

Ao Santo António seguiu-se-lhe o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, com 6,8 milhões, e o Centro Hospitalar Universitário de São João, destronando o de Coimbra, com uma despesa de 5,9 milhões. Os institutos de Oncologia de Lisboa e do Porto ocupam, respetivamente, as 5.ª e 8.ª posições.