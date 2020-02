Hospital de São João com sala de pressão negativa para travar o coronavírus

Sofia Marvão Hoje às 13:23 Facebook

O Hospital de São João, no Porto, é a única unidade de saúde no Norte preparada para receber pacientes com coronavírus. Embora não haja registos de transmissão por via aérea, há no segundo piso da unidade uma sala de pressão negativa equipada para evitar a propagação do vírus. Os equipamentos instalados são "provavelmente acima do que é necessário".

O diretor do serviço de infecciologia, António Sarmento, mantém-se otimista. "Nesta fase, é perfeitamente suficiente", defende. "Não se sabe como vai ser o futuro", mas a prioridade é apenas uma: "impedir uma cadeia de contágio dentro do país". No caso de tal cenário ocorrer, além da sala de pressão negativa, serão disponibilizadas as 26 camas que existem no serviço. Os doentes, atualmente em tratamento de outras doenças infetocontagiosas, serão transferidos para outras salas do hospital.