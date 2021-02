Hospital de São João já vacinou um terço dos seus profissionais

Joana Rodrigues Stumpo Hoje às 22:07 Facebook

Restantes funcionários, de áreas não clínicas, só serão inoculados na 3ª fase, garante fonte da unidade que, esta sexta-feira, recebeu mais dois doentes de Lisboa e Vale do Tejo.

O Centro Hospitalar Universitário de São João "já vacinou, com duas doses, cerca de 4100 profissionais (ou seja, aproximadamente dois terços dos seus profissionais), incluindo a generalidade dos que prestam cuidados diretos a utentes e que não tinham tido anteriormente a doença", comunicou esta sexta-feira fonte da unidade.

De acordo com o plano de vacinação, "só na fase III serão incluídos os profissionais de áreas não clínicas (serviços de aprovisionamento, instalações e equipamentos, recursos humanos, informáticos, financeiros, membros do conselho de administração,...), bem como os que já tiveram a doença e que pretendem ser vacinados".

A mesma fonte garantiu que o "CHUSJ pretende vacinar todo o universo de cerca de 6400 profissionais, mas cumprindo estritamente com as orientações, as prioridades e o calendário definido pela Direção-Geral da Saúde".

Na mesma mensagem, lê-se que "nenhum membro do Conselho de Administração foi vacinado, nem a própria diretora clínica, que é médica da Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos, trabalhando semanalmente numa das unidades consideradas prioritárias pela DGS e que realiza Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico, também atividade considerada prioritária pela DGS".

Sendo que "os membros do Conselho de Administração apenas serão vacinados após todos os profissionais da instituição que o pretendem fazer tiverem sido vacinados, o que somente deve ocorrer na fase III do Plano de vacinação, ou seja, com a população em geral".

Mais dois doentes de Lisboa e Vale do Tejo

Pouco passava das 21.30 horas quando chegaram ao Porto dois doentes dos cuidados intensivos de Lisboa e Vale do Tejo. Um proveniente do Hospital Egas Moniz, outro do Amadora Sintra.

A transferência foi feita de avião do aeroporto Figo Maduro para o Aeroporto Internacional do Porto (Sá Carneiro). De seguida, foram transportados de ambulância até ao Hospital de São João, que nos últimos dias tem sido uma das unidades a receber doentes provenientes de Lisboa e Vale do Tejo, muito pressionada em termos de internamentos hospitalares.