Hospital indemniza pais devido a parto que causou deficiência permanente em bebé

Bebé nascido no Hospital de S. Sebastião, na Feira, sofreu paralisia cerebral e ficou com incapacidade de 80%. Acordo durante o julgamento.

O Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV), duas médicas obstetras e uma seguradora aceitaram pagar uma indemnização de 150 mil euros a uma família de Santa Maria da Feira, como compensação por má prática na assistência prestada durante um parto da qual resultou paralisia cerebral para a recém-nascida.

O caso aconteceu em 2014. Maria do Céu, na ocasião com 31 anos, deu entrada no Hospital de S. Sebastião, grávida da primeira filha. Ao fim de quase dois dias, o parto acabaria por ter início, numa primeira fase com recurso a fórceps (por quatro vezes), sem resultados, pelo que depois as médicas decidiram utilizar ventosas (por três vezes) para retirar a criança. Novamente sem sucesso.