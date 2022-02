Hospital paga 15 mil euros por discriminar mulher que amamentava

Zulay Costa Hoje às 10:27 Facebook

Agna Suely ganhou concurso em Aveiro, mas não foi contratada. Relação confirmou sentença de caso que remonta a 2018.

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), constituído pelos hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, vai ter de pagar 15 mil euros a uma mulher que se recusou a contratar por estar a amamentar um filho. O caso aconteceu em 2018 e foi nessa altura relatado pelo JN. A sentença final foi agora conhecida.

Agna Suely concorreu a um concurso para o preenchimento de cinco vagas de assistentes operacionais no CHBV. Ficou classificada em terceiro lugar mas, quando ia assinar o contrato de trabalho, solicitou dispensa para amamentação do filho, então com 19 meses. Não foi contratada.