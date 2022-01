Hospital S. João abre mais seis quartos de isolamento em intensivos

Inês Schreck Hoje às 18:43 Facebook

Uma das unidades do Serviço de Medicina Intensiva do maior hospital do Norte está a ser renovada e já recebeu os primeiros doentes covid e não covid. Os novos quartos com pressão negativa ou positiva reduzem o risco de infeção para doentes e profissionais de saúde.

O piso 6 do serviço de Medicina Intensiva do Hospital de S. João, no Porto, está a ser alvo de uma intervenção profunda. Parte das novas instalações está pronta e recebeu, esta manhã de sexta-feira, os primeiros doentes.

A unidade tem dois módulos, uma com oito camas, que está atualmente com doentes covid-19, e outra com dez camas. Das oito novas camas, seis são em quartos de isolamento pressurizados que permitem reduzir o risco de aquisição e transmissão de infeção.