Hotéis criam ofertas para teletrabalho com piscina e ginásio

Unidades de luxo concebem novas formas de obter receita. Um dia a trabalhar num complexo hoteleiro pode custar entre 49 e 75 euros. Tendência já tem clientes.

Enquanto a pandemia de covid-19 mantém o turismo dormente e obriga os profissionais a cumprirem teletrabalho durante meses consecutivos, alguns hotéis encontraram a oportunidade para gerar receita em época baixa. Hotéis Amazing Evolution, Pestana e Zmar Eco Resort são exemplos da nova tendência, que já tem procura.

"Adaptamos a oferta à procura e, uma vez que não há eventos, procuramos criar produtos mais exclusivos", explicou Rita Pereira, responsável pelo desenvolvimento de negócio dos hotéis Amazing Evolution. O programa "Workation" decorre em duas unidades mais próximas da Grande Lisboa - o Hotel Golf Mar, no Vimeiro, e o Aldeia dos Capuchos, em Almada -, com valores diários ou semanais que incluem sala privada, acesso a ginásio, estacionamento, salas de reuniões, algumas refeições ou descontos nos serviços dos hotéis. "Muitas pessoas estão em teletrabalho há muito tempo, por vezes com falta de condições, assim podem passar um dia diferente", resumiu a responsável.