Hotéis e restaurantes portugueses querem apoio do Governo por quebra de atividade

JN/Agências Hoje às 15:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) anunciou esta sexta-feira ter pedido ao Governo apoios para as empresas, e seus trabalhadores, decorrentes de uma quebra de atividade por causa do novo coronavírus (Covid-19).

"Apesar de não se conhecerem casos confirmados no nosso país, as empresas do alojamento turístico e da restauração e bebidas começam já a dar os primeiros sinais provocados pelo novo coronavírus", afirma a associação, em comunicado.

Entre esses sinais, adianta, estão o "registo de contração e mesmo cancelamento" de reservas já efetuadas, o que a AHRESP considera que "exige que se antecipem medidas específicas" de apoio às atividades de alojamento e da restauração, nomeadamente ao nível financeiro, tendo em vista "acautelar e minimizar" impactos negativos na atividade turística este ano.

A AHRESP diz-se "preocupada" com esses impactos e anuncia já ter solicitado ao Governo a criação de instrumentos financeiros de apoio às empresas e seus trabalhadores, para quando se verificarem quebras significativas na atividade, o que refere parecer inevitável, atendendo aos dados que a associação diz já deter.

"Acresce que esta situação se acentua numa época em que as empresas já iniciaram o reforço de contratação de mão-de-obra, bem como realizaram investimentos de requalificação e melhoramento das suas unidades para o período da Páscoa que se avizinha, mas também para a época alta do Verão", procura essa que pode não registar-se, adverte.

A associação salienta que Portugal "está na rota de muitos itinerários que incluem vários países europeus, levando a que muitos turistas, por receio, mesmo que infundado, tenham vindo a cancelar as suas viagens", prejudicando empresas e a economia.

"A AHRESP continuará a trabalhar com o Governo e a promover, junto das empresas, uma desejável serenidade e a divulgação de todas as informações e orientações da Direção-Geral da Saúde, com quem reunirá em breve, e da Organização Mundial da Saúde", conclui.

Esta sexta-feira, a Comissão Europeia solicitou aos Estados-membros da União Europeia (UE) uma avaliação dos impactos económicos do Covid-19, facultando "dados agregados sobre o impacto nas cadeias de abastecimento", tendo em vista coordenar uma análise destas consequências na indústria e empresas do espaço comunitário.

Na quinta-feira, o comissário europeu da Indústria, Thierry Breton, anunciou estarem a ser preparadas, caso se torne necessário, "medidas de apoio" aos setores económicos enfraquecidos pelo coronavírus, mas não especificou as possíveis ajudas.