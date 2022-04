Houve 29 salvamentos a banhistas e uma vítima mortal no fim de semana da Páscoa

Rogério Matos Hoje às 17:44, atualizado às 17:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade Marítima Nacional registou, durante o fim de semana da Páscoa, entre 15 e 17 de abril, 29 salvamentos e uma vítima mortal, em Cascais. Os resgates bem-sucedidos deram-se na sua maioria na zona centro do país, entre Nazaré e Sines, no primeiro fim de semana em que houve um reforço de meios da Marinha, fuzileiros, a patrulhar as praias com maior afluência.

No dia 16 de abril, um jovem de 22 anos morreu na Boca do Inferno, em Cascais e, no dia seguinte, domingo de Páscoa, dois homens com 30 e 56 anos foram resgatados por um nadador-salvador na barragem de Morgavel, em Sines, quando a embarcação de fibra onde se encontravam afundou. As vítimas, familiares, não tinham coletes salva-vidas vestidos.

A vítima mortal em Cascais nesse fim de semana é uma das três a lamentar desde o início do ano. A 8 de fevereiro, um jovem bailarino ucraniano de 21 anos morreu afogado na praia do Canide do Sul, em Vila Nova de Gaia. E no passado sábado, Carolina Santiago, de 23 anos, morreu quando mergulhou junto ao Cais da Matinha, no Rio Tejo.

A época balnear vai começar no próximo domingo em Cascais e na Madeira, com dispositivos de salvamento a banhistas compostos por nadadores-salvadores prontos a resgatar banhistas em dificuldades. Ao contrário do ano passado, já não há lotação do areal e obrigatoriedade de uso de máscaras, sob pena de multas. Depois de Cascais, segue-se a abertura da época balnear na Costa da Caparica e no Algarve. No norte, só deve acontecer a partir de dez de junho.