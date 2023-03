Houve 45 gestores públicos e autarcas condenados por infração financeira em cinco anos

Infrações financeiras contra o Estado levaram, ainda, 32 a pagarem multa para evitar julgamento. Ex-CEO e ex-chairman da TAP arriscam pena semelhante.

Nos últimos cinco anos, houve 45 gestores públicos e autarcas condenados por terem cometido infrações financeiras no exercício dos cargos, que lesaram o Estado. Esse poderá ser, também, o destino da CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, e do chairman, Manuel Beja, demitidos pelo Governo. Segundo o relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), os gestores podem vir a ser julgados pelo Tribunal de Contas. Se forem condenados, arriscam pagar uma multa ou, mesmo, devolver dinheiro ao Estado, no âmbito do processo da indemnização a Alexandra Reis.

Além das 45 condenações, que constam dos relatórios anuais da atividade do Ministério Público (MP), entre 2017 e 2021, houve ainda 32 casos de gestores e de autarcas que, para evitarem a ida a julgamento, optaram pelo pagamento de multa. E o MP extinguiu os processos.