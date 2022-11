Houve menos 25 mil doentes transportados mas despesa do Estado atinge recorde

Inês Schreck Hoje às 07:00 Facebook

Ambulâncias dos bombeiros e empresas privadas saíram menos, mas faturaram ao SNS valor recorde em 2021. Tutela explica com norma que recomendou transporte individual.

No ano passado, os bombeiros e as empresas privadas transportaram menos 25 512 doentes para consultas, exames e tratamentos do que em 2019, mas o Serviço Nacional de Saúde (SNS) pagou mais 5,4 milhões de euros pelo serviço, num total de 62,6 milhões de euros, o valor mais elevado de sempre. Ainda que os preços do transporte sejam fixados por portaria, em Lisboa e Vale do Tejo cada doente transportado custou ao SNS 357 euros, enquanto no Norte ficou por menos 104 euros.

Na primeira metade deste ano, a situação manteve-se: de janeiro a junho, a despesa com o transporte não-urgente de doentes, requisitado pelos centros de saúde, cresceu 6,2 milhões de euros face ao período homólogo pré-pandemia, tendo sido transportados menos 25 165 doentes, de acordo com o Portal do SNS.