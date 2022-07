Houve seis acidentes com aviões Fire Boss em 25 anos

A queda do avião anfíbio Fire Boss que anteontem causou a morte ao piloto André Rafael Serra, em Vila Nova de Foz Côa, foi o sexto acidente com aviões deste tipo em Portugal. A ocorrência está a ser investigada.

O avião Fire Boss AT-802 que estava a ser pilotado por André Rafael Serra pertencia à empresa Agro-Montiar, de Tondela, que há muito aluga aviões ao Estado português para o combate aos fogos. Ontem, o dono da Agro-Montiar, Carlos Craveiro, que também é examinador da Autoridade Nacional de Aviação Civil, ainda estava em choque com o sucedido: "Não tenho capacidade para falar com ninguém neste momento".

Nos últimos 25 anos, de acordo com o portal Aviation Safety, que compila notícias sobre acidentes com aeronaves, houve 118 acidentes com aviões Fire Boss em todo o Mundo, desde 1997. No mesmo período, houve seis em Portugal.