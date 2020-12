Humor negro de Rui Rio cria revolta no PSD

Hermana Cruz Hoje às 10:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Rio resolveu desvalorizar as recentes sondagens, recorrendo ao caso do cidadão estrangeiro que foi espancado até a morte no aeroporto de Lisboa. A "graçola" do líder do PSD, partilhada nas redes sociais, está a causar revolta no partido.

"Não, não se fazem graçolas com a desgraça alheia, não e não". É assim que um dirigente social-democrata encarou um post de Rui Rio numa rede social, em que recorre ao assassinato de um cidadão estrangeiro no aeroporto de Lisboa para desvalorizar os resultados de recentes sondagens.

Em causa, uma sondagem publicada pelo jornal Expresso, segundo a qual o PS afastou-se do PSD, estando separados por 14 pontos percentuais nas intenções de voto. Segundo a sondagem, realizada pelo ISCTE e ICS, se as eleições legislativas se realizassem hoje, nem a soma das intenções de voto de todos os partidos de Direita chegaria para ultrapassar as intenções de voto no PS: juntando PSD, Chega, CDS e Iniciativa Liberal, a direita soma 35% dos votos, quatro pontos abaixo do PS, que, sozinho, atinge agora os 39%.

Rui Rio reagiu, assim, àquela sondagem, numa publicação na rede social Twitter: "Eu, cá por mim, não precisava de sondagem do Expresso para nada. É mais do que evidente que, face aos últimos acontecimentos políticos, o Governo e o PS só podiam estar a subir. Mais uma morte no aeroporto e a 'coisa' vai à maioria absoluta. Força nisso!". E finalizou a publicação com um emoji de festa.

O líder do PSD referia-se ao caso de Ihor Homeniuk, que foi espancado até à morte no aeroporto de Lisboa, alegadamente por três inspetores do SEF. Um caso que levou à demissão da diretora-geral do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

"Miserável", "mau de mais", "ainda vai a tempo de apagar isto" são alguns dos 369 comentários feitos ao tweet de Rui Rio.