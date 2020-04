Hyundai fornece viaturas a 13 instituições de saúde

Reis Pinto Hoje às 21:37 Facebook

A Hyundai Portugal disponibilizou viaturas ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real, Lamego e Régua), ao Centro Hospitalar Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho e ao Hospital Garcia de Orta, em Almada. Com este novo protocolo, são já 13 as instituições apoiadas pela marca coreana.

No âmbito hospitalar, a Hyundai estabeleceu inicialmente um protocolo com quatro centros hospitalares (Porto, Coimbra, Lisboa e Algarve) e estendeu agora este apoio também aos centro hospitalares de Trás-os-Montes e Alto Douro (Hospitais de Vila Real, Lamego e Régua), de Vila Nova de Gaia/Espinho e ao Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Em paralelo, a marca estendeu também o protocolo às Administrações Regionais de Saúde do Norte e Centro, permitindo assim a disponibilização de viaturas aos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACEs) para reforço do acompanhamento domiciliário e apoio mais próximo à comunidade.

Para uma maior abrangência geográfica e multidisciplinar foi estabelecido um protocolo com organização Médicos sem Fronteiras, que se disponibilizou para colaborar e apoiar a Direção Geral Saúde e o Ministério da Saúde no combate ao Covid-19. Este apoio da Hyundai Portugal irá permitir agilizar as deslocações dos profissionais de saúde da organização.

A marca coreana pretende continuar a apoiar os profissionais de saúde com novas parcerias, que permitam tornar os seus veículos acessíveis ao maior número possível de serviços e instituições.