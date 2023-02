IAVE cria plataforma para facilitar mudanças em sala de aula

O Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), responsável pela elaboração das provas de aferição e de exames, criou uma plataforma para facilitar as mudanças em sala de aula. A intenção é que escolas e professores adequem as práticas aos resultados da avaliação externa.

O projeto já foi criado pelos técnicos do IAVE mas vai receber financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para se tornar "mais sofisticado" e "melhorar a interação com os professores", explicou esta quarta-feira, no Parlamento, Luís Pereira dos Santos.

A plataforma, explicou o presidente do IAVE, tem fichas com 211 itens diagnosticados a partir dos dados recolhidos com base nos resultados da avaliação externa, em 36 disciplinas de todos os ciclos de ensino. O objetivo é que os professores passem a adequar a sua estratégia aos resultados na avaliação externa. Ou seja, que passem a usar o desempenho de cada aluno (através dos relatórios individuais RIPA) na sala de aula. Além do diagnóstico e dos dados da avaliação, o IAVE fará sugestões didáticas e pedagógicas para cada situação. E também disponibilizará estudos internacionais. O IAVE, frisou, envia anualmente às escolas cerca de 300 mil RIPAS que são relatórios individuais, descritivos "que permitem aos professores trabalhar de forma cirúrgica as dificuldades dos alunos".

Até hoje, revelou Luís Pereira dos Santos, a plataforma já registou 52142 acessos. E no segundo semestre do ano, vão ser realizados webinares com docentes.

O presidente do IAVE foi ouvido pelos deputados do grupo de trabalho de acompanhamento do plano de recuperação das aprendizagens, integrado na Comissão de Educação. Luís Pereira dos Santos revelou que hoje termina o prazo para as escolas realizarem as provas relativos ao segundo estudo de diagnóstico feito aos alunos do 3.º, 6.º e 9.º anos sobre literacia de leitura, Matemática e ciências. As provas têm as mesmas questões do primeiro estudo feito em janeiro de 2021 para que os resultados possam ser comparáveis.