Confirmados cinco casos de varíola dos macacos em Portugal

DGS identificou mais de 20 casos suspeitos, todos em Lisboa e Vale do Tejo. Em causa, jovens do sexo masculino.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou, nesta quarta-feira, terem sido identificados mais de 20 casos suspeitos de infeção pelo vírus Monkeypox, conhecido por varíola dos macacos, todos na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT). Daquele total, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) confirmou já cinco. Em comunicado, a DGS revela que os casos, "na maioria jovens, e todos do sexo masculino, estão estáveis, apresentando lesões ulcerativas".

Recorde-se que o Reino Unido reportou, até à data, sete casos, estando a Organização Mundial de Saúde a acompanhar a situação epidemiológica. Conforme explica a autoridade de saúde nacional, a varíola dos macacos é "uma doença transmissível através de contactos com animais ou ainda contacto próximo com pessoas infetadas ou com materiais contaminados". Trata-se de uma "doença rara" que, "habitualmente, não se dissemina facilmente entre seres humanos".

Sintomas

A DGS aconselha as pessoas que apresentem "alterações ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço" a procurarem aconselhamento médico. Perante estes sintomas, devem "abster-se de contactos físico diretos".

Mais informa a DGS que a doença "não requer tratamento específico, sendo habitualmente autolimitada em semanas".

Para os profissionais de saúde foi já emitido um alerta com "o objetivo de identificarem eventuais casos suspeitos e de os notificarem".