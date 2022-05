Idosos e crianças são as maiores vítimas de acidentes na estrada

Estudo analisou danos físicos nos vários grupos etários. Vítimas demoram, em média, meio ano a voltar ao trabalho.

Idosos, adolescentes e crianças são as vítimas mais graves dos acidentes de viação, sobretudo por estarem mais envolvidas em atropelamentos, embora os adultos dos 18 aos 64 anos representem a maioria dos que sofrem lesões. As conclusões são de um estudo que revela, também, que predominam as lesões musculoesqueléticas, com implicações na vida futura, que as vítimas apenas puderam voltar ao trabalho, em média, após quase meio ano, e que há problemas de reintegração.

Partindo de uma amostra de 667 pessoas dos três aos 94 anos, incluindo 180 idosos e 56 menores, o estudo detalha o tipo de lesões provocadas pelos acidentes. Foram analisados os danos físicos em grupos etários cujas particularidades "exigem abordagens clínicas e forenses específicas".