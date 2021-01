Lares só têm até fim do dia de hoje para inscrever-se para votos

Erika Nunes Hoje às 16:27 Facebook

Voto em mobilidade só aceita inscrições de estruturas residenciais de idosos até ao final do dia desta quinta-feira, alertou diretora do Instituto da Segurança Social.

Os lares e outras estruturas residenciais de idosos que pretendam voto em mobilidade, isto é, que a urna de voto se desloque à instituição onde os idosos poderão votar antecipadamente (no próximo domingo), terão de inscrever-se até ao final do dia de hoje na plataforma "voto antecipado".

De acordo com informação prestada pela vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, Catarina Marcelino, na conferência de imprensa desta quarta-feira, os lares "tiveram 24 horas para responder ao email questionando se queriam que houvesse votação nos lares, mas ainda têm até ao final do dia de hoje para poderem inscrever-se".

Até ao momento, informou Antero Luís, secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, "estão inscritos mais de 204 mil para o voto em mobilidade" e "534 para o voto em confinamento, em 109 concelhos".

Os idosos e residentes em lares, esclareceu, têm assim mais opções para exercerem o direito de voto: antecipado, em mobilidade ou presencialmente, como sempre, no próximo dia 24 de janeiro.