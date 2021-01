Idosos só votam em lares legais e do próprio concelho

Hermana Cruz Hoje às 07:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Utentes de estruturas residenciais não equiparadas e confinados têm que ir às mesas de voto. Isolados a partir de hoje não podem eleger.

Os idosos só podem votar nos lares se forem utentes de estruturas residenciais da sua área de recenseamento, ou concelho limítrofe, e se o equipamento em causa estiver legalizado. Caso contrário, terminado o prazo para o voto antecipado em mobilidade (ontem eram 204 mil inscritos), só votam se forem às urnas no dia das eleições. Também quem ficar em isolamento a partir de hoje não pode votar.

Para os idosos serem equiparados aos eleitores em isolamento, o Instituto da Segurança Social fez um levantamento das estruturas residenciais onde existiam utentes com o desejo de votar no domicílio, isto é, no lar onde residem. Depois, os dados foram enviados para a autoridade de saúde.