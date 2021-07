IGAI reitera que Sporting não respondeu a inquérito sobre festejos

R. S. Hoje às 13:21, atualizado às 13:33 Facebook

A Inspeção Geral da Administração Interna "confirma na íntegra o teor do relatório" divulgado na sexta-feira sobre o inquérito relativo à intervenção da PSP no quadro dos festejos do Sporting, em maio passado,

Na sequência do comunicado emitido pelo Sporting, na sexta-feira, onde o clube de Alvalade refutou as declarações "de extrema gravidade" lançadas pelo ministro da Administração Interna, que acusou os leões de não terem colaborado com com a Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) sobre os exageros da festa do título de campeão nacional, o ministro da tutela, Eduardo Cabrita, questionou a IGAI relativamente ao conteúdo do relatório do inquérito "para apuramento da intervenção da PSP no quadro das celebrações promovidas pelo SCP".

De acordo com comunicado divulgado esta terça-feira pelo Ministério da Administração Interna, em causa estão as páginas 11 e 15 do documento, onde se refere que "nenhuma das informações solicitadas ao SCP foram remetidas aos autos do inquérito, até ao seu encerramento" e que "não foi satisfeito" o pedido de remessa de documentação relativa à ação interposta pelo clube contra a Juventude Leonina e o Diretivo ultra XXI.

Em resposta ao ministério chefiado por Eduardo Cabrita, a IGAI "confirma na íntegra o teor do relatório" divulgado na passada sexta-feira, que aponta a "ausência de cooperação" do clube de Alvalade na investigação à festa do título.