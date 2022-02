IGAS encerrou uma clínica dentária e suspendeu outras três

Consultório em Matosinhos forçado a fechar. Detetados casos de "grave risco para a saúde pública".

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) fiscalizou, em 2021, 11 clínicas e consultórios dentários de três regiões do país, que resultaram no encerramento imediato de uma clínica que funcionava em Matosinhos e na suspensão da atividade de outros três estabelecimentos. Foram ainda emitidas 114 recomendações relacionadas com informação aos utentes, livros de reclamação e registos clínicos, entre outras.

A clínica encerrada, com o nome "Sorriso Bonito Porto", dedicava-se, exclusivamente, à área de branqueamento dentário. Apresentava "problemas de salubridade" e "não apresentou a documentação necessária ao exercício da atividade a que se propunha, incluindo, nomeadamente, a que dizia respeito às características dos produtos utilizados no branqueamento", refere a IGAS. Em resposta ao JN, a entidade com funções fiscalizadoras no setor da Saúde referiu que a equipa inspetiva entendeu que naquele estabelecimento "estavam a ser desenvolvidas atividades em condições de grave risco para a saúde pública", que levaram o delegado de Saúde a notificar o proprietário e a encerrar de imediato a clínica.