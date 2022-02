IGAS vai avaliar resposta do SNS em situações de emergência

JN/Agências Hoje às 17:41 Facebook

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde vai realizar este ano oito auditorias à capacidade de resposta dos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde em situações de emergência.

"Esta auditoria não tem como objetivo avaliar apenas a capacidade de resposta à próxima pandemia. O propósito é avaliar a capacidade de resposta a qualquer evento inesperado de elevado impacto na população e nas próprias estruturas hospitalares", refere a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) na sua "newsletter".

No final de 2020, quase um ano depois do início da pandemia causada pelo novo coronavírus Sars-CoV-2, a IGAS planeou uma auditoria à capacidade de resposta dos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em situações de emergência e durante cerca de três meses uma equipa consultou várias entidades que possuem conhecimento e competências específicas.

"As quatro auditorias já realizadas mostraram que essa capacidade de resposta existe, que os gestores estão atentos, mas também que é preciso reforçar o planeamento, a formação, o treino, os mecanismos de atuação em rede e atualizar esses processos", refere a IGAS, anunciando que em 2022 irá realizar oito auditorias sobre este tema.

No âmbito do trabalho de planeamento, a IGAS recebeu contributos da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), da Direção-Geral da Saúde (DGS), da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) e do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).